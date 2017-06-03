Арест пятерых фигурантов дела о трагедии в Одессе продлили на месяц

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Ильичевский городской суд (город Черноморск Одесской области) поздно вечером накануне продлил на месяц содержание под стражей пятерым фигурантам уголовного дела о трагедии 2 мая в Одессе, сообщило в субботу украинское информагентство УНИАН.

"В городе Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области суд продлил содержание под стражей пятерым фигурантам дела 2 мая 2014 года", — говорится в сообщении УНИАН со ссылкой на собственного корреспондента, присутствовавшего на судебном заседании.

При этом сообщается, что мера пресечения касается граждан России — Евгения Мефедова и Максима Сакауова, а также троих украинцев — Сергея Долженкова, Сергея Корчинского и Владислава Романюка. Указанным обвиняемым содержание в СИЗО продлено на 30 суток.

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года. В мае текущего года уже в третий раз была изменена подсудность дела – из-за дефицита судейских кадров в Приморском районном суде Одессы, где дело рассматривалось до недавнего времени, оно было передано в Ильичевский городской суд. После передачи дела в новый суд слушание дела пришлось начинать сначала.