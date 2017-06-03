В Латвии начались выборы в местные органы власти

РИГА, 3 июн — РИА Новости. Избирательные участки на выборах в местные органы власти, которые в субботу проходят в Латвии, открылись по всей стране, латвийцам предстоит выбрать 1614 депутатов в 119 избирательных округах: девяти городах республиканского значения и 110 краях, сообщает корреспондент РИА Новости.

950 избирательных участков начали свою работу в 7.00 и завершат ее в 22.00 часа.

В выборах примут участие 8945 кандидатов, представляющих 599 партийных списков. В думы местных самоуправлений избираются, в зависимости от числа жителей, девять, 13, 15, 17 или 19 депутатов, в Рижскую думу — 60 депутатов.

Участвовать в выборах органов самоуправления могут граждане Латвии и других стран-участниц ЕС, имеющие право голоса, в возрасте от 18 лет. Гражданам ЕС для участия в выборах органов самоуправления Латвии необходимо за 90 дней до выборов зарегистрироваться в Регистре жителей Латвии.

В выборах не могут принимать участие 16% населения страны — так называемые неграждане. Это бывшие граждане СССР, которые после обретения Латвией независимости остались в стране, но чьи предки не жили на территории республики до 1940 года. Неграждане являются постоянными жителями Латвии, но лишены ряда прав — в частности, права участвовать в выборах. В настоящий момент в республике проживает около 250 тысяч неграждан.

Наибольшее внимание приковано к выборам в Рижскую думу, где у власти с 2009 года находятся партии "Согласие" и "Честь служить Риге". Мэром Риги является Нил Ушаков, который стал первым этническим русским, сумевшим занять эту должность.

Мэра Риги выбирают партии, которые в сумме получают 51% депутатских мест в Рижской думе. Для победы правящим партиям необходимо получить как минимум 31 депутатское место. По мнению политологов, у Ушакова хорошие шансы сохранить свой пост, поскольку возглавляемая им партия "Согласие", которая идет одним списком с партией "Честь служить Риге" намного опережает своих конкурентов по данным опросов, и способна набрать необходимое число голосов.

В битве за Ригу также участвуют Латвийское объединение регионов и партия "За развитие Латвии", идущие на выборы в Риге общим списком, Национальное объединение "Все Латвии", Новая консервативная партия, "Единство", "Союз зеленых и крестьян" (СЗК), партия KPV.LV и партия "Евроскептики". От списка СЗК в выборах в Рижскую думу участвует, в том числе, экс-президент Латвии Андрис Берзиньш. В целом за 60 мест в Рижской думе готовы побороться 710 кандидатов.