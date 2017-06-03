СМИ: в Таиланде на складе экспресс-почты нашли две посылки с боеприпасами

БАНГКОК, 3 июн – РИА Новости. Еще две недоставленные посылки с боеприпасами найдены на складе отделения частной экспресс-почты Kerry Express в районе Банг Кхен в Бангкоке после того, как в пятницу служащие почтовой фирмы обнаружили недоставленную посылку с четырьмя боевыми гранатами М-67, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.

В одной посылке оказались две гранаты М-67 и две М-26, а в другой – сто автоматных патронов, говорится в сообщении. Коробки обнаружили сотрудники следствия, вернувшиеся в офис экспресс-почты после изъятия и вывоза оттуда первой найденной коробки. Все три посылки были адресованы одному и тому же человеку, и не были доставлены, так как адресат не находился по указанному адресу в день доставки и не получил посылку позже по оставленному в его почтовом ящике сотрудниками экспресс-почты уведомлению.

В пятницу сотрудники Кerry Express, разбирая посылки, возвращенные адресатам из-за невозможности доставки, обнаружили в одной из них четыре боевых ручных гранаты М-67. Служащие фирмы позвонили в полицию, после чего полицейские саперы прибыли в отделение и изъяли находку.

Все три посылки были отправлены 6 мая жителем Бангкока по имени Итсарапхон по адресу, находящемуся в провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда, на имя "Макс", и, пролежав две недели в отделении фирмы в Чонбури, вернулись в бангкокский офис для возврата отправителю, сообщает издание.

Полиция продолжает розыск отправителя и адресата посылок с боеприпасами, говорится в сообщении.