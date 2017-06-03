Замглавы Пентагона обсудил взаимодействие со странами Балтийского региона

ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Первый замминистра обороны США Боб Уорк обсудил возможности укрепления оборонного взаимодействия со странами Северо-Балтийского региона в контексте действий России, сообщил Пентагон в пятницу.

"Большая часть переговоров была сконцентрирована на изменениях в сфере геополитической безопасности в Северной Балтике, поведении России и растущей взаимодополняемости", — сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства США Кортни Хилсон по итогам прошедшей в рамках Северо-Балтийского форума встречи с главами и высокопоставленными представителями оборонных ведомств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Исландии, Норвегии и Швеции.

По его словам, стороны также обсудили "возможности для дальнейшего взаимодействия по обороне и подчеркнули стратегические, операционные и тактические выгоды от сотрудничество в сфере обороны".