Экс-сотрудник АНБ заявил о массовой слежке спецслужб на Олимпиаде-2002

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бывший высокопоставленный сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Томас Дрейк заявил, что АНБ и ФБР вели массовую слежку за всеми электронными средствами связи в ходе зимних Олимпийских игр 2002 года, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Руководство АНБ и ФБР рассматривали операцию в рамках Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в качестве прекрасной возможности для объединения усилий двух агентств для испытания и доработки массовой слежки на новом уровне", — цитирует агентство отрывок из заявления Дрейка. Он также утверждал, что лично видел документы, связанные с данной операцией.

Ранее в отношении Дрейка возбудили уголовное дело, заподозрив в разглашении конфиденциальной информации, однако позднее с него сняли большинство обвинений. В 2011 году суд приговорил его к году условного заключения.

Как сообщается, заявление экс-сотрудника спецслужб является частью судебного иска бывшего мэра Солт-Лейк-Сити Роки Андерсона. При этом, экс-глава ЦРУ и АНБ Майкл Хайден отрицал наличие такой операции.

По данным агентства, нынешний глава оперативного отдела АНБ Уэйн Мерфи заявлял, что спецслужбы в Солт-Лейк-Сити следили только за коммуникациями иностранцев и что по меньшей мере один из объектов слежки был связан с иностранными террористическими группировками.