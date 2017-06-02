Помощник Трампа назвал условие выхода дискуссии по ПРО на новый уровень

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Устранение ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР может вывести дискуссию США и РФ по вопросу противоракетной обороны на качественно новый уровень, заявил специальный помощник президента США Кристофер Форд.

"Мы должны работать вместе, чтобы были дискуссии о том, как нам обуздать угрозы со стороны Северной Кореи и Ирана… И если мы сможем работать вместе, чтобы взять эти проблемы под контроль, у нас могут быть качественно другие дискуссии по ПРО", — сказал Форд, выступая на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне.

"Мы, конечно, будет делать то, что мы делаем (в области ПРО – ред.) в свете усиления угроз со стороны таких стран, как Северная Корея, а также иранской ядерной программы… Мы будем делать то, что нам нужно для того, чтобы защитить себя от угрозы, наличие которой в Иране и Северной Корее они (РФ и Китай – ред.) целиком понимают", — добавил он.

Форд также подтвердил традиционную позицию Вашингтона, что американская система ПРО не направлена против России и Китая.

США в настоящее время развертывают системы ПРО в Европе и в Южной Корее, мотивируя это ракетными угрозами со стороны Ирана и КНДР. Эти действия вызывают серьезную обеспокоенность России и Китая, которые видят в этом угрозу своим стратегическим силам и стратегической стабильности в мире.

В последние годы диалог РФ и США по проблеме ПРО, которая является одной из наиболее давних и острых проблем в двусторонних отношениях, заморожен.