В ЕРА соглашение по климату назвали "изначально провальным"

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Глава Агентства по охране окружающей среды (ЕРА) Скотт Прюитт заявил, что Парижское соглашение по климату было "провальной сделкой" с самого начала.

"Это была провальная сделка с самого начала", — сказал он журналистам на брифинге.

По словам Прюитта, США "не за что извиняться".

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о том, что страна выходит из уже действующего Парижского соглашения по климату, самого масштабного в истории соглашения в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества". Свое решение Трамп объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на первое место, и обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.