США должны экспортировать чистые технологии, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США должны экспортировать экологически чистые технологии в другие страны, заявил в пятницу глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.
Прюитт отметил, что "нынешняя администрация и страна в целом предпринимают существенные шаги по снижению вредных выбросов в атмосферу".
Касаясь Парижского соглашения по климату, он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп решил, что это "плохо для США. "Оно наносит нам экономический урон", — сказал Прюитт. Он также признал, что деятельность человека вносит свой вклад в изменение климата.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.