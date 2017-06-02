США должны экспортировать чистые технологии, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США должны экспортировать экологически чистые технологии в другие страны, заявил в пятницу глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

"Мы должны экспортировать чистые технологии и чистую энергетику в другие страны", — сказал он на брифинге в Белом доме, упомянув в этой связи, в частности, Китай.

Прюитт отметил, что "нынешняя администрация и страна в целом предпринимают существенные шаги по снижению вредных выбросов в атмосферу".

Касаясь Парижского соглашения по климату, он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп решил, что это "плохо для США. "Оно наносит нам экономический урон", — сказал Прюитт. Он также признал, что деятельность человека вносит свой вклад в изменение климата.

В четверг президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из Парижского соглашения по климату, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.