США ожидают скорой встречи с Россией по вопросу стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. В администрации США рассчитывают, что встреча российских и американских представителей по вопросу стратегической стабильности пройдет скоро, заявил РИА Новости специальный помощник президента США Кристофер Форд.

"Мы пытаемся понять, когда и в каком виде может быть эта встреча. Но мы надеемся, что она произойдет вскоре. Посмотрим", — заявил Форд, отвечая на вопрос, запланирована ли у него встреча с российскими партнерами по поводу договора РСМД и другим вопросам.

Ранее в пятницу Форд, выступая на конференции Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне, заявил, что США заинтересованы в возобновлении диалога с Россией по вопросам стратегической стабильности. При этом он повторил обвинения в адрес РФ в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), которые в последние годы выдвигает Вашингтон.

Форд занимает должность старшего директора в Совете национальной безопасности США по вопросам оружия массового уничтожения и нераспространения.