США стали "менее терпимы" к пускам КНДР при Трампе, заявил его помощник

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Новая администрация США под руководством Дональда Трампа по сравнению с администрацией Барака Обамы менее терпима к северокорейским пускам, заявил в пятницу помощник президента США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.

"Мы менее терпимы (чем администрация Обамы — ред.). Реальность такова, что угроза растет — пуски продолжаются. Вопрос нужно решать", — сказал Форд, выступая на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне.

В понедельник КНДР произвела пуск ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан. Она пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицировал ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад".

Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест.