В Полтаве облили краской памятник Ивану Мазепе

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Неизвестные в ночь на пятницу облили краской памятник украинскому гетману Ивану Мазепе в Полтаве, сообщила пресс-служба управления полиции в Полтавской области.

"Около 02.30 (совпадет с мск) в Полтавское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что во время прогулки он увидел следы краски на памятнике Мазепе", — цитирует сообщение полиции украинское издание "Тиждень.ua".

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство", отмечается в сообщении.

В тоже время вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что памятник Мазепе не первый раз становится мишенью вандалов.

Личность бывшего соратника Петра I Мазепы, перешедшего в годы Северной войны на сторону шведов, неоднозначно оценивается на Украине и в России. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя. Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Скоропадского и полковника Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.