Путин предложил альтернативу выходу США из Парижского соглашения по климату

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. США можно было бы и не выходить из Парижского соглашения по климату, обязательства по нему носят рамочный характер и их можно было бы изменить, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"На мой взгляд, можно было бы не выходить из Парижских соглашений, потому что они носят рамочный характер. А по сути, можно было бы что сделать? Можно было бы изменить обязательства Соединенных Штатов в рамках этих Парижских соглашений", — сказал Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"То, что сказано, уже сказано, и нужно думать, как жить дальше, что дальше делать. А проблему дальше бросать, конечно, нельзя", — подчеркнул российский лидер.

Он признался, что пока не знаком с текстом заявления президента США о выходе из Парижской конвенции по климату, но ему известно о желании Трампа пересмотреть эти соглашения либо подписать новое. "Он ведь не отказывается от того, чтобы работать над этой проблемой", — добавил Путин.

"Мне кажется, сейчас нужно не шуметь по этому поводу, а все-таки создать условия для совместной работы, потому что, если такие страны-крупные эмитенты, как Соединенные Штаты, не будут совсем работать, то тогда и вообще никакое соглашение в этой сфере не удастся согласовать и подписать, поэтому нужно исходить из того, что есть, и стремиться к тому, чтобы эту работу наладить в конструктивном ключе", — заключил президент РФ.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.