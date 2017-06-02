Путин иронично отреагировал на вопрос к Моди о "вмешательствах РФ"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) иронично отреагировал на неудачную попытку журналистов узнать мнение премьер-министра Индии Нарендры Моди по вопросу возможного вмешательства РФ во внутренние дела других стран.

"Вы говорите об Америке, Германии, России, Трампе, Хилари Клинтон, канцлере Меркель. Вы говорите о таких лицах, мне не кажется, что нужен такой судья или юрист как я здесь", — ответил Моди на вопрос, верит ли он словам Путина о том, что РФ не участвует во вмешательстве на государственном уровне во внутренние дела других стран.

"Не тут-то было, с индусами непросто. Древняя философия. Это мы люди простые, прямо отвечаем то, что думаем", — пошутил Путин.

"У (президента Молдавии Игоря) Додона спросите, он знает", — также сказал глава российского государства в ответ на вопрос, адресованный Моди, что вызвало смех и аплодисменты в зале.

В настоящее время в конгрессе ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.