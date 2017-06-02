Путин: доказательства "вмешательства РФ" в выборы можно присвоить любому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Доказательства и улики, которые предоставляются для обвинений РФ во вмешательстве в выборы в США, можно присвоить кому угодно, даже трехлетнему ребенку, заявил президент России Владимир Путин.

"Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт скажите, рогов. Какие вообще, чьи эти отпечатки? IP-адреса — их можно вообще придумать, Знаете, сколько специалистов, они сделают так, что это с вашего адреса, домашнего, дети ваши послали", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC Меган Келли, которая модерирует пленарную сессию ПМЭФ, о предъявляемых доказательствах вмешательства РФ в выборы США, среди которых отпечатки пальцев и IP-адреса.

"Они так организуют, что именно ваша девочка трехлетняя совершила эту атаку. Такие специалисты сегодня в мире в сфере высоких технологий, что они вам что угодно придумают, а потом кого угодно обвинят. Это не доказательства. Это попытка переложить с больной головы на здоровую эту проблему", — подчеркнул российский лидер.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.