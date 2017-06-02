В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Париже

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Бельгии задержали 31-летнего гражданин страны, которому предъявлены обвинения в терроризме в рамках расследования терактов в Париже 2015 года, говорится в коммюнике прокуратуры.

Как сообщается, 31-летний гражданин Бельгии Яссин А. был задержан 31 мая. Он обвиняется в терроризме и руководстве деятельностью террористических групп.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже Франция и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.