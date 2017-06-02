Китай всегда будет поддерживать решения ООН по КНДР, заявил премьер страны

БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Китай всегда выполнял требования и резолюции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и в дальнейшем не намерен менять свою линию поведения, заявил премьер-министр КНР Ли Кэцян на пресс-конференции в рамках саммита в Брюсселе.

"Китай всегда решительно исполнял резолюции СБ ООН, мы строго следовали всем выпущенным Совбезом санкционным спискам, и если СБ ООН потребует выполнения новых мер, мы будет действовать соответствующим образом", — заявил Ли Кэцян.

Он подчеркнул, что "политика Китая последовательна и ясна, мы выступаем за полную денуклеаризацию Корейского полуострова, Пекин выступает против любых тестов и ракетных пусков, осуществляемых Северной Кореей".

По его словам, "достижение мира и стабильности на полуострове является важным вопросом, который должен быть разрешен путем диалога и переговоров".

Совет Безопасности ООН в ходе вечерней сессии в пятницу проведет голосование по проекту резолюции США и Китая о расширении санкционного списка в отношении КНДР. Проект резолюции, работа над которым шла последние несколько недель, предполагает включение в санкционный список СБ ООН четырех организаций и более десяти частных лиц, которые, по мнению авторов документа, причастны к деятельности в интересах Северной Кореи за рубежом.