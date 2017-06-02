СМИ сообщили, что заставило Трампа выйти из соглашения по климату

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ряд противников выхода США из Парижского соглашения заявляют, что президента Дональда Трампа убедили принять такое решение с помощью информации, которая зачастую была сомнительной, ложной или устаревшей, пишет газета Washington Post.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

По данным WP, дебаты относительного будущего США в соглашении по климату "перевернули администрацию вверх дном". Глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт, главный стратег Белого дома Стив Бэннон и юридический советник Дональд Макган выступали за выход, тогда как дочь президента Иванка Трамп, глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон и госсекретарь Рекс Тиллерсон убеждали президента остаться активным участником климатической сделки.

На встречи с президентом Бэннон, Прюитт и их единомышленники приходили "вооруженные" кипами документов со статистикой, которая, по их словам, иллюстрировала негативные последствия для американской экономики в случае, если США не откажутся от климатического соглашения. При этом те, кто высказывался против выхода из сделки, заявляют, что большая часть представленных другой стороной данных лишь вводила в заблуждение. Какие именно данные подразумеваются под этим, не уточняется.

По словам источников газеты, Парижское соглашение было "предметом особой страсти" для Бэннона, который заявлял, что договор по климату — это продукт глобализма, и работал вместе с Прюиттом над тем, чтобы склонить чашу весов в сторону отказа от сделки.

В то же время Иванка Трамп в ходе обсуждений пыталась доказать, что такой шаг навредит репутации США на международной арене. Однако "лагерь оппозиции" отверг эти опасения. При этом ее муж и ближайший советник Трампа Джаред Кушнер принял позицию президента, согласившись с ним, что "Парижское соглашение — это плохая сделка", сообщает Washington Post. Так или иначе, он выступал против выхода из договора и вместо этого предлагал вновь обсудить его условия.

Даже те аргументы, с помощью которых Трампа пытались отговорить от выхода, порой оказывали противоположный эффект, сообщает издание. Ссылаясь на источник, близкий к Белому дому, газета приводит пример, в котором президент, услышав мнения о том, что "эра угля" подходит к концу, решил, что отказ от Парижского соглашения поможет спасти американскую угольную промышленность.

Свою роль сыграло и разочарование европейских коллег Трампа, которое один из высокопоставленных чиновников в Белом доме охарактеризовал как "вторичную выгоду" от принятого американским лидером решения.