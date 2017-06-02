СМИ сообщили, что заставило Трампа выйти из соглашения по климату

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ряд противников выхода США из Парижского соглашения заявляют, что президента Дональда Трампа убедили принять такое решение с помощью информации, которая зачастую была сомнительной, ложной или устаревшей, пишет газета Washington Post.
По данным WP, дебаты относительного будущего США в соглашении по климату "перевернули администрацию вверх дном". Глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт, главный стратег Белого дома Стив Бэннон и юридический советник Дональд Макган выступали за выход, тогда как дочь президента Иванка Трамп, глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон и госсекретарь Рекс Тиллерсон убеждали президента остаться активным участником климатической сделки.
На встречи с президентом Бэннон, Прюитт и их единомышленники приходили "вооруженные" кипами документов со статистикой, которая, по их словам, иллюстрировала негативные последствия для американской экономики в случае, если США не откажутся от климатического соглашения. При этом те, кто высказывался против выхода из сделки, заявляют, что большая часть представленных другой стороной данных лишь вводила в заблуждение. Какие именно данные подразумеваются под этим, не уточняется.
По словам источников газеты, Парижское соглашение было "предметом особой страсти" для Бэннона, который заявлял, что договор по климату — это продукт глобализма, и работал вместе с Прюиттом над тем, чтобы склонить чашу весов в сторону отказа от сделки.
Даже те аргументы, с помощью которых Трампа пытались отговорить от выхода, порой оказывали противоположный эффект, сообщает издание. Ссылаясь на источник, близкий к Белому дому, газета приводит пример, в котором президент, услышав мнения о том, что "эра угля" подходит к концу, решил, что отказ от Парижского соглашения поможет спасти американскую угольную промышленность.
Свою роль сыграло и разочарование европейских коллег Трампа, которое один из высокопоставленных чиновников в Белом доме охарактеризовал как "вторичную выгоду" от принятого американским лидером решения.