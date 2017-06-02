Матвиенко: для США унизительно считать, что кто-то повлиял на их выборы

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Для США унизительно считать, что кто-то мог повлиять на их избирательную систему, считает спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Комментируя продолжающиеся обвинения со стороны американских политиков в адрес России, сенатор отметила, что "ситуация маниакальная".

"Уже прошли выборы, на что повлияла Россия? У них в ряде штатов до сих пор вручную считают бюллетени", — сказала сенатор в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

"Не могла же Россия повлиять на выборы одного или другого кандидата, на подсчет бюллетеней?" — выразила недоумение спикер Совфеда.

"Это унизительно для США считать, что кто-то мог повлиять на их избирательную систему", — подчеркнула парламентарий.

Матвиенко также отметила, что всем понятно, что от отношений России и США зависит многое в мире, в экономике, в вопросах стабильности. "И все с надеждой ждут, что отношения выровняются", — заключила она.

В настоящее время в конгрессе ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".