Китаец сбил ногой сталагмит возрастом в три тысячи лет

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая вандал уничтожил сталагмит возрастом в несколько тысяч лет, пишет газета South China Morning Post.

Акт вандализма зафиксировали камеры наблюдения, установленные в пещере. На кадрах видно, как мужчина в белой футболке несколько раз бьет по верхушке сталагмита ногой, отламывая ее, а потом уходит.

Местные полицейские пока не смогли установить личность вандала. Поскольку подобные инциденты отмечались также и в других китайских провинциях, интернет-пользователи в комментариях предложили создать "черный список" вандалов, которым был бы закрыт доступ к достопримечательностям, пишет газета.