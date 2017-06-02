Украинцы подали петиции об отмене переименования проспекта Ватутина в Киеве

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Ряд электронных петиций об отмене переименования в Киеве проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича зарегистрированы на сайте Киевского городского совета.

Ранее Киевский городской совет переименовал проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича — лидера Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ).

"Запретить политические развлечения с переименованием улиц без общественных слушаний", — говорится в одной из петиций.

Петиции по состоянию на пятницу набрали до 100 голосов.

Согласно ранее принятому решению Киевсовета, любая электронная петиция подлежит рассмотрению при условии сбора не менее 10 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня ее обнародования.