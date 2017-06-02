Украинцы подали петиции об отмене переименования проспекта Ватутина в Киеве

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Ряд электронных петиций об отмене переименования в Киеве проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича зарегистрированы на сайте Киевского городского совета.
"Запретить политические развлечения с переименованием улиц без общественных слушаний", — говорится в одной из петиций.
Петиции по состоянию на пятницу набрали до 100 голосов.
Согласно ранее принятому решению Киевсовета, любая электронная петиция подлежит рассмотрению при условии сбора не менее 10 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня ее обнародования.