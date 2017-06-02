Додон заявил, что навязывание западных ценностей ни к чему не приведет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Молдавия отличается от западного мира, искусственное навязывание Кишиневу чужих ценностей ни к чему хорошему не приводит, заявил в пятницу президент Молдавии Игорь Додон, обратив внимание, что процессы локализации приходят на смену глобализации.

"Время, когда единые правила и стандарты, разработанные в одной стране, должны были быть приняты всеми другими, ушло в прошлое. Это раньше, буквально недавно, было модным считать то, что хорошо для определенной державы, к примеру, для Соединенных Штатов – это великолепно для всего мира. А если делать ремонт в стране, или дома, то лучше делать евроремонт", — сказал Додон, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы все, наконец, осознали, что мы другие, чем западный мир. У нас другие обычаи, у нас другие ценности, а искусственное навязывание своих заморских принципов и законов ни к чему хорошему не приводит", — добавил он.

В подтверждение своих слов молдавский лидер привел высказывание китайского мыслителя Конфуция, который утверждал, что когда пути неодинаковы, не составляют вместе планов.

"У каждого региона, у каждой страны есть свой исторический путь и в прошлом, и в будущем. И нельзя их подводить под общие правила и стандарты. То же самое происходило и еще происходит с Республикой Молдова", — отметил Додон.