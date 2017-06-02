Путин призвал Запад к совместной работе в борьбе с терроризмом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал Запад к совместной работе по борьбе с терроризмом, заявив, что Москва не будет ждать, пока террористы из Сирии приедут в РФ.

"С нашими коллегами американским просто до посинения спорили по поводу того, наносить удары по каким-то территориям или нет. "Нет, туда нельзя". Почему? "А там здоровая часть оппозиция". Мы говорим, там же еще (запрещенные в РФ) ИГИЛ и Джабхат Ан-Нусра. "Да, но там все перемешано так, что не понять, кто где находится"… "Нет, не трогайте". Почему это? Ждать, пока они к нам приедут или к вам? Мы не будем. Хотите о чем-то довариваться — давайте будем договариваться", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Не нужно вешать ярлыки никому. Давайте просто предметно работать вместе. Мы к этому готовы. Нужна конструктивная позиция с вашей стороны", — добавил президент.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.