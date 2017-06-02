Путин призвал Запад к совместной работе в борьбе с терроризмом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал Запад к совместной работе по борьбе с терроризмом, заявив, что Москва не будет ждать, пока террористы из Сирии приедут в РФ.
"Не нужно вешать ярлыки никому. Давайте просто предметно работать вместе. Мы к этому готовы. Нужна конструктивная позиция с вашей стороны", — добавил президент.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.