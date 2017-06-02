Путин призвал прекратить обсуждение вмешательства России в выборы в США

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Надо прекратить бесполезную и вредную болтовню о вмешательстве России в выборы в США, это наносит ущерб международным отношениям, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Мне кажется, нужно просто прекратить эту бесполезную и вредную болтовню. Это перенос, еще раз подчеркну, внутриполитических дрязг в Соединенных Штатах на внешнюю арену, это попытка решить внутриполитические вопросы с использованием инструментов внешней политики. Это вредно, это наносит ущерб и международным отношениям, и мировой экономике, и вопросам безопасности, и вопросам борьбы с террором. Это просто наносит вред", — сказал Путин.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.