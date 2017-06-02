Путин назвал глупым совет США не приезжать на саммит по безопасности в РФ

С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал полной глупостью рекомендации США не приезжать на саммит по безопасности в Россию.

"Я вам привел пример: когда из Вашингтона не рекомендуют ехать на мероприятие по борьбе с терроризмом в Россию. Ну, глупость полная", — сказал Путин.

"Ведь это кто-то делает. Вот такие люди, которые делают эту чушь — они и инициируют подобные доклады и отчеты", — добавил Путин, имея в виду отчеты по якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в США.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.