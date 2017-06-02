Молдавия не решит свои стратегические вопросы без России, заявил Додон

резидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума 2017

резидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Молдавия не сможет решить без России основные стратегические вопросы, включая приднестровскую проблему, заявил президент страны Игорь Додон, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

"Мы должны сотрудничать обязательно со всеми, но без Российской Федерации мы не решим основные наши стратегические вопросы, как… решение приднестровской проблемы", — сказал Додон.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.