Путин заявил, что повышение военных расходов стран НАТО вызывает вопросы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Вызывает вопросы позиция США о повышении военных расходов союзников по НАТО с учетом их заверений не угрожать кому-либо, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Соединенные Штаты требуют от своих союзников повышения военных расходов и, в то же время, одновременно говорят о том, что НАТО ни на кого нападать не собирается. А если вы ни на кого нападать не собираетесь, зачем увеличивать военные расходы? Это, конечно, вызывает у нас вопросы дополнительные", — сказал Путин на ПМЭФ, отвечая на вопрос о спорах вокруг НАТО.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.