Путин выразил сожаление из-за отсутствия координации между Россией и НАТО

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Отсутствие механизмов координации между Россией и НАТО не позволяет конструктивно работать над "купированием" вопросов, которые стоят на повестке дня, это плохо, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Мы старались наладить конструктивный диалог с этой организацией. Даже создали совет Россия-НАТО в свое время в Риме, но все это прекратило существование, не действует по факту, не по нашей инициативе, не по нашей вине. Отсутствие таких инструментов сотрудничества — это плохо, потому что не дает нам возможности конструктивно работать над купированием вопросов сегодняшней повестки дня", — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.