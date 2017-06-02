Путин прокомментировал отчет в США о вмешательстве России в выборы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Нет ничего независимого в мире, кадровые назначения американских спецслужб об этом говорят, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Что касается независимых источников — нет ничего независимого в мире. И даже последние кадровые назначения ваших (американских — ред.) специальных служб говорят о том, что предпочтения все равно есть", — сказа Путин, отвечая на вопрос относительно отчета США по якобы вмешательству РФ в выборы.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

В настоящее время в конгрессе ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".