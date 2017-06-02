Додон: те, кто носит "розовые очки", рискуют стать "пушечным мясом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Те, кто видит будущее своего народа через "розовые очки" однополярного мира, рискуют стать "пушечным мясом" во имя чужих геополитических интересов. С таким заявлением в пятницу выступил президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании ПМЭФ-2017.

"Хочу обратиться ко всем тем, кто видит будущее своей страны, своего народа через "розовые очки" однополярного мира. Опомнитесь! Хватит играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях. Не давайте себя использовать как региональное "пушечное мясо" для решения геополитических затей. Вспомните, когда будете принимать решение, для будущего своего народа, про Конфуция. Не надо связываться с теми, кто видит по-разному будущее ваших народов", — сказал молдавский лидер.

Додон подчеркнул, что считает "любые санкции и любые фобии" контрпродуктивными. "Молдова не должна и не будет строить отношения с теми, кто хотят навязать нам то, что нам не нужно. Приходите в гости. Мы гостеприимный народ. Но не надо заставлять нас принимать ваши законы и ценности. Мы готовы дружить и готовы торговать. Но по-братски, не по-барски", — констатировал глава государства.

В понедельник 29 мая персонами нон грата были объявлены пятеро российских дипломатов в Молдавии. Премьер Молдавии Павел Филип заявил, что это решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом решение молдавских властей удостоилось нелестных оценок со стороны президента этой страны Игоря Додона. Додон назвал эти действия "провокационными" и призвал российских партнеров не поддаваться эмоциям. В среду стало известно об ответных мерах, на которые пошла Россия, – персонами нон грата в РФ объявлены пятеро молдавских посольских работников.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.