В Британии опрос показал снижение поддержки консерваторов

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правящая в Великобритании Консервативная партия под руководством премьер-министра Терезы Мэй продолжает терять шансы на формирование парламентского большинства по итогам выборов 8 июня, свидетельствуют данные опроса социологической службы YouGov.

Согласно прогнозу социологов по состоянию на 2 июня, консерваторы могут рассчитывать на 313 мест в парламенте (с 42% голосов избирателей) вместо 317, как днем ранее. Большинство, необходимое для формирования правительства, составляет 326 мест.

Популярность оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина остается неизменной — за нее готовы голосовать 38% граждан, партия может рассчитывать на 257 мест в палате представителей, то есть на четыре места больше, чем по итогам опроса 1 июня.

Исследование основано на интервью более семи тысяч избирателей, которые YouGov в преддверии выборов проводит ежедневно.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент проводятся по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, премьер-министр решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.