Путин заявил, что еще есть время договориться по Парижскому соглашению

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Парижское соглашение по климату должно вступить в силу только с 2021 года, поэтому еще есть время для того, чтобы успеть по нему договориться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Соглашение, оно же даже не вступило еще в силу, оно должно вступить в силу с 2021 года. Так что у нас еще есть время, если мы все будем конструктивно работать, мы еще можем о чем-то договориться. Don"t worry, be happy!", — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.