Додон: Молдавия после антироссийской политики начала выправлять ситуацию

резидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума 2017

резидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Молдавия после восьми лет проевропейской и антироссийской политики начала выправлять ситуацию, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"После восьми лет проевропейской и явно антироссийской политики мы после президентских выборов прошлого года начали выпрямлять ситуацию", — сказал Додон в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

В июне 2014 года Молдавия подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения с Россией ухудшились. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

В своей предвыборной программе Додон не раз декларировал намерение восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Заняв должность президента 23 декабря 2016 года, он совершил несколько официальных визитов в Москву и провел ряд встреч с лидером России Владимиром Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.