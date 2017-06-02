Додон заявил о попытках поссорить Молдавию с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Дипломатические скандалы в отношениях Молдавии и России ставят своей целью спровоцировать новый разрыв отношений двух стран, но им удастся пройти через это и стать сильнее, заявил президент Молдавии Игорь Додон на Петербуржском международном экономическом форуме.

"Очень многим это (хорошие отношения и связи с РФ – ред.) не нравится. Последовали провокации, даже в последние дни. Дипломатические скандалы, высылки дипломатов. Я думаю, что всем понятно, чего они добиваются и добивались – спровоцировать новый разрыв отношений с РФ. Помешать президенту Молдовы в его начинаниях. Но я уверен, что мы через все это пройдем и станем сильнее", — сказал Додон.

В понедельник 29 мая персонами нон грата были объявлены пятеро российских дипломатов в Молдове. Премьер Молдавии Павел Филип заявил, что это решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом решение молдавских властей удостоилось нелестных оценок со стороны президента этой страны Игоря Додона.

Додон назвал эти действия "провокационными" и призвал российских партнеров не поддаваться эмоциям. В среду стало известно об ответных мерах, на которые пошла Россия – персонами нон грата в РФ объявлены пятеро молдавских посольских работника.

В пятницу президент Молдавии пообещал, что "мы будем последовательно отстаивать свои интересы, возвращать стратегическое партнерство, укреплять государственность Молдовы на условиях нейтралитета, объединять страну и решим приднестровскую проблему".