Пассажиров рейса из Львова в Стамбул эвакуировали из-за сообщения о бомбе

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Правоохранители обследуют в львовском аэропорту самолет сообщением "Львов-Стамбул" из-за информации о его минировании, экипаж и пассажиры эвакуированы, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

По данным полиции, в пятницу около 13.20 (совпадает с мск) поступила информация от работника международного аэропорта "Львов" Даниила Галицкого о том, что пассажир рейса "Львов-Стамбул", 54-летняя киевлянка, во время посадки сказала, что "в самолете бомба".

"Сейчас эксперты-взрывотехники совместно с работниками аэропорта проводят обследование самолета, на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники других служб, которые задействуют в подобных случаях. Экипаж самолета и более 70 пассажиров рейса эвакуированы", — говорится в сообщении.