В МИД прокомментировали публикации в СМИ о российском оружии в Венесуэле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Публикации о том, что российское оружие в Венесуэле из-за нестабильной политической обстановки может попасть в руки экстремистам, вероятнее всего, — простые гипотезы, выдумывать которые не стоит, заявил сегодня директор департамента Латинской Америки МИД РФ Александр Щетинин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Я бы не стал здесь придумывать некие гипотетические ситуации", — заявил он, комментируя сообщения о поставке партии российских ПЗРК Венесуэле, информация о чем появилась в ряде американских СМИ со ссылкой на данные разведки.

"Развивая сотрудничество, мы в полной мере основываемся и на тех международных обязательствах, которые приняли Венесуэла и Россия, и на задачах поддержания баланса сил в регионе, с тем чтобы наше сотрудничество на этот счет не вызывало ненужных вопросов, трений и проблем с другими государствами Латинской Америки, с которыми мы также поддерживаем самые добрые и конструктивные отношения", — отметил дипломат.

Щетинин рассказал, что сотрудничество с Венесуэлой, в том числе военно-техническое, развивается на понятной и транспарентной договорно-правовой базе.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.