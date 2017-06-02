Информация о бомбе в здании банка в Алма-Ате не подтвердилась

АСТАНА, 2 июн – РИА Новости. Информация о заложенной в Жилстройсбербанке в Алма-Ате бомбе не подтвердилась, сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель департамента внутренних дел (ДВД) города Салтанат Азирбек.

Ранее в пятницу она сообщила, что после звонка о якобы заложенном взрывном устройстве в четырех отделениях Жилстройсбербанка в Алма-Ате прошли проверки, включая головной офис, откуда были эвакуированы люди.

"По всем объектам отбой, информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась", — сказала Азирбек.

По ее словам, "оперативные подразделения ДВД занимаются поиском звонившего".