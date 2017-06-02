Террорист из Манчестера навещал в тюрьме осужденного джихадиста из Ливии

Криминалист и полицейский между станцией Виктория и Манчестер-Ареной после теракта в Манчестере. Архивное фото

Криминалист и полицейский между станцией Виктория и Манчестер-Ареной после теракта в Манчестере. Архивное фото

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди несколько раз навещал в тюрьме осужденного джихадиста из Ливии в течение нескольких месяцев перед атакой, сообщает издание Daily Mail.

По информации газеты, террорист навещал Абдалрауфа Абдаллу (Abdalraouf Abdallah), которого посадили в тюрьму за помощь другим жителям Манчестера в присоединении к экстремистам в Сирии и спонсирование терроризма. Он был осужден в июле прошлого года на пять с половиной лет. Сообщается, что в 2010 году он ездил в Ливию, где присоединился к исламистской группировке, в которой участвовали боевики, имеющие связи с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в России). В 2011 году он был ранен и парализован.

Абеди посещал тюрьму Альткорс в Ливерпуле около трех раз за год. Его последняя поездка туда была в марте. Как представляется, полиция не обратила внимания на его визиты, потому что Абеди не был в списке разыскиваемых террористов.

Источник, близкий к внутренним делам тюрьмы, заявляет: "Салман Абеди встречался с Абдаллой незадолго до теракта, в предыдущие месяцы регулярно, в графике посещений всегда указывался как "друг". Также источник добавил, что тюрьма не расследовала визиты и не отслеживала их.

Сейчас Абдалла содержится в одиночной камере, пока полиция пытается выяснить, были ли связаны визиты к нему Абеди с терактом в комплексе "Манчестер Арена".

Ранее сообщалось, что перед совершением теракта Абеди звонил своей матери в Ливию, чтобы попрощаться. Помимо этого, он совершил несколько звонков на зарегистрированные в Ливии номера мобильных телефонов, которые не принадлежали ни одному из его родственников. В настоящее время полиция пытается установить, получал ли Абеди инструкции по телефону.

Несколько дней назад телеканал Sky со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщил, что Абеди был для службы контрразведки МИ-5 одним из бывших "объектов интереса" и что "степень исходящего (от него)… риска оставалась под вопросом".

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).