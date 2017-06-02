Террорист из Манчестера навещал в тюрьме осужденного джихадиста из Ливии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди несколько раз навещал в тюрьме осужденного джихадиста из Ливии в течение нескольких месяцев перед атакой, сообщает издание Daily Mail.
Абеди посещал тюрьму Альткорс в Ливерпуле около трех раз за год. Его последняя поездка туда была в марте. Как представляется, полиция не обратила внимания на его визиты, потому что Абеди не был в списке разыскиваемых террористов.
Источник, близкий к внутренним делам тюрьмы, заявляет: "Салман Абеди встречался с Абдаллой незадолго до теракта, в предыдущие месяцы регулярно, в графике посещений всегда указывался как "друг". Также источник добавил, что тюрьма не расследовала визиты и не отслеживала их.
Сейчас Абдалла содержится в одиночной камере, пока полиция пытается выяснить, были ли связаны визиты к нему Абеди с терактом в комплексе "Манчестер Арена".
Несколько дней назад телеканал Sky со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщил, что Абеди был для службы контрразведки МИ-5 одним из бывших "объектов интереса" и что "степень исходящего (от него)… риска оставалась под вопросом".
Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).