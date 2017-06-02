Парижское соглашение по климату не может быть пересмотрено, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 2 июн — РИА Новости, Мария Князева. Парижское соглашение по климату, несмотря на решение президента США Дональда Трампа вывести из него свою страну, не может быть пересмотрено, заявил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

"Парижское соглашение не может быть пересмотрено", — цитирует его слова в своем Twitter пресс-cекретарь ЕК Анна-Каиса Итконен.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.