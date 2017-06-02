Паспорт, найденный у стрелявшего в Осмаева, оказался поддельным

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Паспорт, найденный у киллера, совершившего в Киеве покушение на выходца из Чечни Адама Осмаева, ранее обвиняемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина, был получен по документам другого человека, сообщает в пятницу издание "Страна.ua".
"Человека, на чью фамилию был выписан паспорт киллера, пытавшегося пристрелить Осмаева, убили еще в 2001 году", — говорится в публикации "Страна.ua".
Как стало известно изданию из источников в правоохранительных органах, паспорт, который был найден при киллере с его фотографией, был выдан ответственными органами Украины в 2016 году при смене фамилии его владельца – с Антипова Александра Винтусовича на Дакара Александра Винустовича.
Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.