Паспорт, найденный у стрелявшего в Осмаева, оказался поддельным

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Паспорт, найденный у киллера, совершившего в Киеве покушение на выходца из Чечни Адама Осмаева, ранее обвиняемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина, был получен по документам другого человека, сообщает в пятницу издание "Страна.ua".

Накануне пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Правоохранители завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и его жены Амины Акуевой. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдено три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок". Жена Осмаева заявила, что стрелявший представился журналистом французского издания Le Mond.

"Человека, на чью фамилию был выписан паспорт киллера, пытавшегося пристрелить Осмаева, убили еще в 2001 году", — говорится в публикации "Страна.ua".

Как стало известно изданию из источников в правоохранительных органах, паспорт, который был найден при киллере с его фотографией, был выдан ответственными органами Украины в 2016 году при смене фамилии его владельца – с Антипова Александра Винтусовича на Дакара Александра Винустовича.

Журналисты издания встретились с братом Александра Антипова, который сообщил, что на фото в новом паспорте не его брат. При этом он заявил, что его брат был убит 22 июня 2001 года. "Таким образом, очевидно, что реальным киллером оказался совсем другой человек, который по подложным документам оформил на себя украинский паспорт", — сообщает издание.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.