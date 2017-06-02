Комик из США выпустил трейлер к фильму Covfefe по опечатке Трампа в Twitter

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Комик Тревор Ной выпустил трейлер к фильму Covfefe: Based on a true typo ("Covfefe: Основан на реальной опечатке"), вдохновленный недавним посланием президента США Дональда Трампа в микроблоге Twitter.

Covfefe: Based on a True Typo pic.twitter.com/MHk1b07jK6 — The Daily Show (@TheDailyShow) 2 июня 2017 г.

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В среду Трамп написал в Twitter: "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage ("освещение"). Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

Несуществующий фильм рассказывает историю мальчика, названного Covfefe, который мечтает выяснить значение своего имени. По сюжету герой, увидев обсуждение неоднозначного твита Трампа по телевизору, отправляется в США, чтобы лично поговорить с американским лидером.

Трейлер к фильму опубликован в официальном микроблоге Twitter американской сатирической программы The Daily Show, ведущим которой и является Тревор Ной.