Немецким школьникам расскажут о "фейковых новостях"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в пилотном режиме вводят школьный предмет, обучающий детей распознавать "фейковые новости", пишет Ostsee Zeitung.

Отмечается, что подростки ежедневно посещают множество непроверенных сайтов, а также сталкиваются с недостоверными и сфабрикованными новостями, которые чрезвычайно быстро распространяются в интернете через соцсети. Обучение "медиаграмотности" должно помочь детям ориентироваться в информационном пространстве.

Как сообщили изданию в местном министерстве образования, новая дисциплина будет частью сдвоенного урока и получит название "Информатика и изучение медиа".