Выход США из соглашения по климату повредит их лидерству, считают в WWF

ТОКИО, 2 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Решение США о выходе из Парижского соглашения по климату в конечном счете нанесет ущерб их лидерству, но не сможет остановить запущенные в мире механизмы по сокращению парниковых газов, сообщил РИА Новости глава подразделения по энергетике и изменению климата WWF Japan Наоюки Ямагиси.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он добавил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Когда такая держава как США, которые являются второй страной по объемам выброса парниковых газов, ведет себя подобным образом, отрицательное влияние несомненно. В этом смысле решение Америки может охладить мотивацию некоторых стран участвовать в нем. В то же время на направление, которое указывает Парижское соглашение по избавлению мира от использования углеводородов, решение США влияния не окажет", — сказал эксперт.

Прежде всего, это обусловлено тем, что не все в самих США разделяют позицию администрации Трампа, пояснил он.

"В самих США уже более 1 тысячи предприятий заявили о поддержке Парижского соглашения. Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон — три этих штата заявили о поддержке соглашения. Бостон, Лос-Анджелес и другие, всего 61 город, поддержали соглашение. Другие развитые страны, включая Японию, и развивающиеся страны поддерживают это направление. Соответственно, возможна задержка, и это плохое влияние, но оно не способно остановить общее направление", — убежден эксперт.

Ямагиси считает, что Парижское соглашение сегодня единственный способ сдержать изменения климата. Выход из него США снизит значение соглашения, но от этого оно не перестанет быть уникальным способом сдерживания.

"Снизится скорость, с которой мир будет противостоять изменениям климата, но общее направление не изменится. Уже сейчас в число тех, кто пострадает от изменений климата, включен и американский народ. В конечном счете это решение нанесет урон лидерству США в мире", — сказал эксперт.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. В частности, указывается, что страны должны стремиться к сведению к нулю выбросов парниковых газов после 2050 года.