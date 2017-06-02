Россиянина нашли мертвым в номере отеля в Таиланде

БАНГКОК, 2 июн – РИА Новости. Российский гражданин найден мертвым в гостиничном номере на таиландском острове Пхукет, сообщил РИА Новости в пятницу заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.

"Мы получили официальное уведомление о смерти россиянина от полиции провинции Пхукет. В уведомлении сказано, что при осмотре места происшествия не найдено никаких следов борьбы", — сообщил агентству дипломат.

Базирующийся на Пхукете интернет-портал Phuket News сообщает в пятницу, что тело россиянина было найдено служащими гостиницы в четверг. Постоялец не выписался из отеля в срок. Когда уборщица попыталась зайти в номер россиянина, дверь оказалась запертой изнутри. Сотрудник отеля проник в номер через балкон и обнаружил тело погибшего, сообщает интернет-портал. Со слов офицеров полиции, проводивших осмотр места происшествия, интернет-издание сообщает, что в номере была обнаружена новая веревка в фирменной упаковке с русскими надписями, видимо, приобретенная в России.