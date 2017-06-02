Глава СВР рассказал о продолжении сотрудничества с США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Россия продолжает успешное сотрудничество с США, в том числе по Сирии, заявил РИА Новости глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в кулуарах ПМЭФ.

"Да, оно не прекращалось. Успешно. Да (по Сирии)", — ответил он на вопрос, продолжается ли сотрудничество с США.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.