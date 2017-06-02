Лавров проводит переговоры с главой МИД Венгрии на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу "на полях" Петербургского международного экономического форума проводит переговоры с коллегой из Венгрии Петером Сийярто.

Перед началом встречи глава МИД Венгрии рассказал Лаврову о том, что в рамках ПМЭФ уже принял участие в панельной дискуссии с участием представителей Росатома, а также провел несколько двусторонних встреч.

"Так что я готов к встрече с вами", — заявил Сийярто, обращаясь к российскому министру.

"То есть вы пришли с конкретными вещами?" — спросил в ответ Лавров. "Да, я пришел с субстантивными вещами", — резюмировал Сийярто.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.