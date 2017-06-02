Трамп удивил СМИ мощным рукопожатием с премьером Вьетнама

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание журналистов в связи с необычно мощным рукопожатием – на этот раз Трамп так сильно сжал руку вьетнамскому премьер-министру, что оставил "вмятину" на ладони, сообщает газета Independent.

В среду Трамп провел переговоры в Белом доме с премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком.

"Невооруженным глазом видно, что после рукопожатия американский лидер оставил свой "отпечаток" на руках лидера Вьетнама", — цитирует газета журналиста вьетнамской версии Би-би-си Ву Хуанга. Журналист снабдил свое сообщение в Facebook увеличенным кадром видеозаписи встречи, на котором виден белый след на руке вьетнамского лидера.

Трамп успел прославиться крепкими и долгими рукопожатиями с политиками. В частности, "жертвой" такого приветствия стал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посещавший в феврале Белый дом.

Чрезвычайно крепкое рукопожатие президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона на их первой встрече перед саммитом НАТО в Брюсселе привлекло внимание американских журналистов, следивших за событием. Тогда, по мнению журналистов, костяшки рук лидеров "побелели".

Макрону затем пришлось объяснять, что это рукопожатие стало "моментом истины", означающим, что стороны не пойдут на уступки.