Трамп ответственен за выход США из соглашения по климату, считают в Польше

ВАРШАВА, 2 июн — РИА Новости. Выход из парижского соглашения о климате является суверенным решением США, но президент Дональд Трамп лично несет за него ответственность, заявил советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский.

В четверг президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Каждое государство подписывало Парижское соглашение под свою ответственность. И каждое государство эти цели реализует под свою ответственность и решение о присоединении (к соглашению) принимает самостоятельно", — сказал Щерский на пресс-конференции в Варшаве.

"Президент Трамп принял решение о выходе — это будет суверенная политика Соединенных Штатов и это будет решение, за которое он (Трамп) будет ответственен, как лидер государства", — добавил советник польского президента.

Парижское соглашение по климату определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.