Монумент Славы во Львове облили краской

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Неизвестные облили краской Монумент Славы во Львове, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом говорится на сайте нацполиции Львовской области.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в пятницу утром. На место происшествия были направлены наряд полиции, а также следственно-оперативная группа.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Это уже не первый подобный случай за последний месяц. Ранее вандалы облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину в Киеве, расположенный неподалеку от здания Верховной рады Украины.