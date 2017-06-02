Меркель: Германия выполнит обязательства по Парижскому соглашению о климате

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя решение американской администрации выйти из Парижского соглашения по климату, заявила, что Германия продолжит выполнять свои обязательства в рамках этого договора.

"От лица федерального правительства и от лица Германии я заявляю, что мы продолжим выполнять наши обязательства по этому соглашению, особенно касательно финансирования, которое должно помочь самым бедным и уязвимым странам мира", — заявила она на прошедшей в пятницу пресс-конференции.

Меркель вновь отметила, что решение Вашингтона вызывает "огромное сожаление". Тем не менее, по словам канцлера, этот шаг "не сдержит" участников соглашения, которые "решительнее, чем когда-либо", объединят все силы в Германии, Европе и мире, чтобы успешно справиться с проблемой изменения климата.

В четверг президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

Парижское соглашение по климату определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.