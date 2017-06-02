Шохин заявил, что российский бизнес не боится встречаться с Теффтом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Российский бизнес готов встречаться с послом США Джоном Теффтом, не боясь обвинений в действиях "агентурного характера", заявил в пятницу глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Мы даже готовы с послом Теффтом встречаться, не боясь того, что нас обвинят в каких-то действиях агентурного характера", — сказал Шохин на панельной дискуссии "Бизнес диалог Россия-США" ПМЭФ.

По его словам, "несмотря на низкий уровень политических отношений", бизнес-отношения пострадали не сильно.

Российского посла на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Песков ранее заявлял, что посол РФ в Вашингтоне является блестящим дипломатом и "выполняет свою работу на 100%, но он не шпион", а то, что каждый контакт с послом РФ рассматривается как опасный и потенциально может привести к вмешательству во внутренние дела, это очень искаженное восприятие работы посла.